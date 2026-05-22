İsrail, Lübnan'da Sağlık Merkezi Hedef Aldı

İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hanaviyeh beldesinde "İslami Sağlık Heyeti"ne ait sağlık merkezini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3 bin 89'a yükselmişti.