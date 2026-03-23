İsrail, Lübnan'daki Köprülere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki küçük bir köprüyü hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sayda kentinin güneyinde, Litani Nehri üzerindeki küçük Arzay-Burc Rahhal Köprüsü'nü hedef aldı.

Ayrıca, İsrail ordusu dün bombaladığı Kasımiye Köprüsü yakınındaki tali yola da hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından birisi olan, Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırının, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu ifade etmişti.