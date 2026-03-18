İsrail, Lübnan'daki Köprülere Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve kuzeyinin bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki köprülere saldırı tehdidi yayınladıktan sonra iki köprüyü vurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kırsalında bulunan Kasımiye Köprüsü ile köprünün yakınındaki bir kafeyi hedef aldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin köprünün önünde oluşan çukuru doldurmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, Kasımiye bölgesinde daha az kullanılan bir köprüyü daha bombalaması sonucu yangın çıktığı, söndürme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarını hedef alacağını duyuran İsrail ordusu, bölgedeki halktan evlerini terk ederek ülkenin kuzeyine geçmeleri için zorla tahliye duyuruları yayınlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah unsurlarının Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını kullanarak güneye geçtiğini" iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.