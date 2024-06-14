İsrail, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için uçak kullanıyor

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YUKARI CELİLE, 14 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Safed'in eteklerinde, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için alev geciktirici bırakan bir yangın söndürme uçağı, 13 Haziran 2024.

İsrail ordusu, İsrail ile Lübnanlı silahlı grup Hizbullah arasında sekiz aydır devam eden sınır ötesi çatışmaların tırmandığı Perşembe günü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 45 roket atıldığını açıkladı. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)