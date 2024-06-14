İsrail, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için uçak kullanıyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için uçak kullanıyor

İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Safed'in eteklerinde, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için alev geciktirici bırakan bir yangın söndürme uçağı, 13 Haziran 2024. İsrail ordusu, İsrail ile Lübnanlı silahlı grup Hizbullah arasında sekiz aydır devam eden sınır ötesi çatışmaların tırmandığı Perşembe günü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 45 roket atıldığını açıkladı.

14.06.2024 14:52
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YUKARI CELİLE, 14 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Safed'in eteklerinde, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için alev geciktirici bırakan bir yangın söndürme uçağı, 13 Haziran 2024.

İsrail ordusu, İsrail ile Lübnanlı silahlı grup Hizbullah arasında sekiz aydır devam eden sınır ötesi çatışmaların tırmandığı Perşembe günü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 45 roket atıldığını açıkladı. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Perşembe, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin neden olduğu yangınları söndürmek için uçak kullanıyor - Son Dakika

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