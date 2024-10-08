İsrail, Lübnan'dan Geçen Tüneli İmha Etti

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen bir tünelin tespit edilerek imha edildiğini savundu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına ulaşan ve yaklaşık 10 metre kadar içeri giren bir tünelin tespit edildiği ileri sürüldü.
Söz konusu tünelin yapım aşamasındayken tespit edildiği ve İsrail tarafındaki kısmında çıkış bulunmadığı kaydedildi.
Nerede olduğu belirtilmeyen ve İsrail toprakları içine metrelerce girdiği söylenen tünelin imha edildiği aktarıldı.
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