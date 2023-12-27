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İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları ve roket saldırılarını duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları ve roket saldırılarını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gönderilen 3 insansız hava aracının Dov Dağı bölgesine düştüğünü ve Kiryat Şimona yerleşim birimine en az 10 roket atıldığını açıkladı. İsrail savaş uçakları, Lübnan topraklarındaki terör hedeflerine hava saldırısı düzenledi ve Hizbullah'a ait askeri mevziler ile terör altyapıları tahrip edildi.

İsrail, Lübnan\'dan gelen İHA\'ları ve roket saldırılarını duyurdu
27.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:22
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İsrail, Lübnan'ın güneyinden gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) Dov Dağı bölgesine düştüğünü, Kiryat Şimona yerleşim birimine de en az 10 roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, detay verilmeksizin "Lübnan'dan atılan ve Dov Dağı bölgesine düşen 3 düşman İHA'sı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan topraklarındaki "terör" hedeflerine hava saldırısı düzenlediği ve Hizbullah'a ait askeri mevzilerin yanı sıra "terör" altyapılarından bazılarının tahrip edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan ve açık araziye düşen roketler tespit edildiği aktarıldı ancak roket sayısı belirtilmedi.

İsrail ordu radyosu ise açıklamasında, Lübnan'dan Kiryat Şimona yerleşim birimine en az 10 roket atıldığı bilgisini geçti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamalarda, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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