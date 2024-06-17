İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Akka kentinin hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi. Hava savunma sistemleri, Lübnan'dan gelen şüpheli bir hava hedefini önledi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. İsrail-Lübnan sınırında gerilim artarken, İsrail ordu sözcüsü Hizbullah'ın saldırılarının daha geniş bir tırmanışa yol açabileceğini belirtti. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

17.06.2024 11:21
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Akka kentinin hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunma sistemleri, bu sabah, Lübnan'dan Akka kentinin deniz alanına giren şüpheli bir hava hedefini önledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sirenlerin aktifleştirilmediği, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında, son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, dün akşam yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış bu." ifadesini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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