İsrail-Lübnan Görüşmeleri: Gergin 5. Tur Sonuçlandı

İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yürütülen müzakerelerin bugün sona eren 5'inci turunun Tel Aviv yönetimi açısından "en kötü ve zorlu tur" olduğu, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı "pilot bölgelerin" oluşturulması konusunda ciddi baskı yaptığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan müzakerelere ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynaklar, ciddi fikir ayrılıklarına rağmen Washington yönetiminin taraflar arasında mutabakata varılması için sert baskı yaptığını belirtti.

Bu hafta yapılan müzakere turunun diplomatik açıdan büyük bir gerginliğe sahne olduğunu belirten İsrailli kaynaklar, hem ABD Dışişleri Bakanlığı hem de Pentagon'daki müzakere odalarında atmosferin son derece "olumsuz" olduğunu aktardı.

ABD baskısı nedeniyle görüşmelerin İsrail açısından "en kötü ve zorlu" olduğunun altını çizen kaynaklar, taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın İsrail'in çekilme takvimi ile Lübnan ordusuna devredilecek "pilot bölgelerin" belirlenmesi olduğunu aktardı.

İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği alanlardan kademeli olarak çekilmesi ve söz konusu "pilot bölgelere" Lübnan ordusunun konuşlandırılması konusunda ABD baskısı nedeniyle tarafların mutabakata yaklaştığını da ileri sürdü.

Haberde, ABD'nin Lübnan'daki kırılgan ateşkesi daha geniş kapsamlı bir güvenlik düzenlemesine dönüştürmeyi amaçladığı ve bu sebeple İsrail'e baskı yaptığı da aktarıldı.

Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri, ABD'nin arabuluculuğunda doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alındığı aktarılan görüşmelerin 5. turu bugün sona erdi.

ABD'nin ev sahipliğinde Beyrut ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmelerin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı "pilot bölgelerin" oluşturulmasına ilişkin anlaşmalara odaklandığı basına yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sık sık İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini savunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.