İsrail-Lübnan Görüşmeleri İçin İkinci Tur Tarihi - Son Dakika
İsrail-Lübnan Görüşmeleri İçin İkinci Tur Tarihi

20.04.2026 19:52
ABD, İsrail ve Lübnan arasında 23 Nisan'da ikinci tur büyükelçi görüşmeleri düzenleyecek.

ABD, İsrail ve Lübnan arasında büyükelçiler düzeyinde yapılacak ikinci tur görüşmelerin 23 Nisan Perşembe ABD Dışişleri Bakanlığında yapılacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin AA'ya yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ABD, İsrail ve Lübnan arasında büyükelçiler düzeyinde yapılacak ikinci tur görüşmelere 23 Nisan Perşembe günü Dışişleri Bakanlığında ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin 14 Nisan'da başlayan "verimli diyalogları" memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, Washington yönetiminin İsrail ve Lübnan arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen müzakerelerin verimli geçtiği belirtilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Görüşmeleri İçin İkinci Tur Tarihi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Görüşmeleri İçin İkinci Tur Tarihi - Son Dakika
