İsrail-Lübnan Görüşmeleri Roma'da Sürüyor

ROMA, 16 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yapıldığı ABD Büyükelçiliği binası, 15 Temmuz 2026.

İsrail ve Lübnan çarşamba günü Roma'da yeni bir görüşme turunu tamamlayarak, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin kontrolünün İsrail güçlerinden Lübnan ordusuna devredilmesini öngören pilot projenin başlatılmasına bir adım daha yaklaştı. (Fotoğraf: Wang Kaiyan/Xinhua)