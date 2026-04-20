İsrail-Lübnan Görüşmeleri Washington'da - Son Dakika
İsrail-Lübnan Görüşmeleri Washington'da

20.04.2026 17:47
İsrail ve Lübnan arasında 23 Nisan'da Washington'da görüşmeler yapılacak, ateşkes devam ediyor.

(ANKARA) - İsrail ile Lübnan arasında ikinci tur görüşmelerin 23 Nisan Perşembe günü Washington'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Görüşmelerin iki ülke arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından ilk temas olması bekleniyor.

İsrail medyasına göre görüşmelerin 23 Nisan Perşembe günü Washington'da yapılması planlanıyor. Görüşmeler, 16 Nisan'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aun ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında varılan ateşkes anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. Tarafların, müzakerelerin sürmesi için ABD'nin arabuluculuğunu talep ettiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek için somut adımlar atması gerektiğini belirtirken, Hizbullah ise görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ancak İsrail güçlerine hareket serbestisi tanınmaması şartını öne sürdü.

Aun, İsrail ile yürütülecek müzakerelerin ABD-İran görüşmelerinden bağımsız olduğunu vurgulayarak, Lübnan heyetine eski büyükelçi Simon Karam'ın başkanlık edeceğini açıkladı. Aoun, görüşmelerin hedefinin çatışmaları durdurmak, İsrail'in güney Lübnan'daki varlığını sonlandırmak ve Lübnan ordusunu uluslararası tanınan sınırlara konuşlandırmak olduğunu ifade etti.

Öte yandan Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 10 kilometre derinlikte kalmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Görüşmeleri Washington'da - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Görüşmeleri Washington'da - Son Dakika
