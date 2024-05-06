İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın Baalbek kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kentinde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda binanın tamamen yıkıldığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri vurduğunu ve Suriye topraklarından İsrail'e yapılan atışların Golan Tepeleri'nde düştüğünü bildirdi.

06.05.2024 09:25
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İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimindeki Baalbek kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait insansız hava araçları, İsrail sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Baalbek kentinin Safri beldesinde bir binayı vurdu.

Saldırıda binadaki 3 sivilin yaralandığı, binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu da saldırıya dair yaptığı yazılı açıklamada, Safri'ye hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramye, Ayta eş-Şaab, Mervahin beldelerini vurduğunu duyurdu.

Ordu ayrıca, Suriye topraklarından İsrail yönüne iki atış yapıldığını bunların işgal altındaki Golan Tepelerindeki açık alana düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, atış yapılan noktaları hedef aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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