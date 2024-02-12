İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın Cadra kasabasına düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

12.02.2024 12:29
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CADRA, 12 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın Cadra kasabasında hasar görmüş bir aracı inceleyen Lübnanlı askerler, 10 Şubat 2024.

Lübnan güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre İsrail'in Cumartesi günü Lübnan'ın İsrail sınırından yaklaşık 65 kilometre uzağındaki Cadra kasabasına düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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