İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 hedefe saldırdı, Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 hedefe saldırdı, Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 7 ayrı bölgede Hizbullah'a ait 10 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Beyt Lif beldesinde gerçekleştirilen hava ve kara saldırılarında bir Hizbullah mensubu öldü. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait depo, askeri altyapı ve bina gibi hedefleri vurduğunu belirtti. Hizbullah ise saldırı sonucunda bir mensubunun öldüğünü duyurdu. İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 387'ye yükseldi.

30.07.2024 13:15
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 7 ayrı bölgede 10 hedefe saldırı düzenlediğini açıklarken Hizbullah Hareketi, bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinde 7 bölgede Hizbullah'a ait 10 hedef vuruldu.

Beyt Lif beldesine düzenlediği hava ve kara saldırılarıyla bir Hizbullah mensubunu öldürdüğünü açıklayan İsrail ordusu, Hizbullah'a ait depo, askeri altyapı, bina ve bir ateşleme rampasını hedef aldığını kaydetti.

Lübnan Hizbullahı ise resmi Telegram hesabından İsrail'in Beyt Lif beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik'in İsrail saldırısında öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 387'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 hedefe saldırdı, Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 hedefe saldırdı, Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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