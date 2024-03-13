İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

Kayseri Pınarbaşı'nda Ortaokul Öğrencilerine Tabiatı Koruma Eğitimi Verildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğrencilere tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi. Eğitimde, biyoçeşitlilik tanımı ve önemi, ekosistemlerin işleyişi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tabiat turizminin faydaları ve biyokaçakçılıkla mücadele konuları anlatıldı. Ayrıca öğrencilerin tabiata olan farkındalık düzeylerini artırmak için görsel sunumlar ve interaktif aktiviteler düzenlendi.