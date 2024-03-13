İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.
Saldırı nedeniyle araçtaki kişiler arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor.
Söz konusu saldırıda hedef alınan kişilerin Hizbullah mensubu veya sivil olduklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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