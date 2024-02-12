İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda kimin hedef alındığı veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Bu, son dönemde yaşanan çatışmaların devamı niteliğindeki bir olaydır.

12.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Bint el-Cibeyl ilçesinde bir aracı hedef aldı.

Bint el-Cibeyl Hastanesi yakınında gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Lübnan'daki günlük An-Nahar gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, saldırının hedefinde Hizbullah'ın bölgedeki askeri komutanlarından birinin olduğu ifade edildi. ???????

İsrail ordusu, son olarak 10 Şubat'ta başkent Beyrut'un güneyinde sınır bölgesinden 70 kilometre uzaklıkta bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Kaynak: AA

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