İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki sınır bölgesinde mescidi hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir mescidi ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait ağır topçu birlikleri Ec-Cebin belde merkezini ve bir mescidi vurdu.

İsrail ordusunun el Hiyam beldesi çevresindeki bölgeleri ise fosfor bombası ile vurduğu kaydedildi.

NNA bir başka haberinde İsrail'in yine ağır topçu atışları ile Yarin beldesindeki evleri ve mescid çevresine saldırdığını aktardı.

Hizbullah'tan 2'nci saldırı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Yiftah ve Hunin askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, bugün Şumira askeri noktasına da saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 104 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.