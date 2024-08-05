İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki "İslami Sağlık Heyeti" mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?