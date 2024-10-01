İsrail, Lübnan Operasyonunu Onayladı

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(ANKARA) - İsrail medya kaynakları İsrail kabinesinin, Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını onayladığını açıkladı.

The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail'in siyasi-güvenlik kabinesinin bakanları, yaptıkları toplantıda Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını resmi olarak onayladı.

İsrail ordusu, İsrail kabinesinin Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını resmi olarak onaylaması sonrası Hizbullah'ın tesis olarak kullandığı binaları vurmaya başlarken saldırılardan 1 saat önce bölgenin tahliye edilmesi için uyarılarda bulunmuştu.