 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı

İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı

İsrail ordusu, Hizbullah ile devam eden çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde konuşlanan birliklerinin sayısını azaltma kararı aldı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, sınır yakınlarındaki kasabalarda, ordu güçlerinin gelene kadar harekete geçecek yerel alarm ekipleri bulunacak.

31.01.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde konuşlanan birliklerinin sayısını azaltma kararı aldığı ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın kasabalardaki güçlerinin sayısını azaltmayı kararlaştırdı.

Haberde, sınır yakınlarındaki kasabalarda, "herhangi bir düşmanca eyleme karşı ordu güçleri gelene kadar harekete geçecek yerel alarm ekipleri bulunacağı" aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda 176 Hizbullah mensubu ve 30 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. İsrail'e göre de çatışmalarda 10 İsrail askeri ve 6 sivil öldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yedioth Ahronoth, Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement