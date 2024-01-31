İsrail, Lübnan sınırındaki birliklerini azaltma kararı aldı

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İsrail ordusunun Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde konuşlanan birliklerinin sayısını azaltma kararı aldığı ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın kasabalardaki güçlerinin sayısını azaltmayı kararlaştırdı.

Haberde, sınır yakınlarındaki kasabalarda, "herhangi bir düşmanca eyleme karşı ordu güçleri gelene kadar harekete geçecek yerel alarm ekipleri bulunacağı" aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda 176 Hizbullah mensubu ve 30 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. İsrail'e göre de çatışmalarda 10 İsrail askeri ve 6 sivil öldü.