İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmasının iptali talebini kabul etti

20.05.2026 00:35
İsrail mahkemesi, Başbakan Netanyahu'nun diplomatik ve güvenlik gerekçeleriyle bugünkü yolsuzluk duruşmasının iptali talebini kabul etti. Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün yapılacak yolsuzluk duruşmasının "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle iptal edilmesi talebini kabul etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati, "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.

İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

