İsrail mahkemesi seçim soruşturmasında son aktivisti şartsız serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail mahkemesi seçim soruşturmasında son aktivisti şartsız serbest bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail'de Bi'r Seba Sulh Mahkemesi, seçimlere yabancı müdahale iddiaları soruşturmasında gözaltındaki son aktivistin şartsız serbest bırakılmasına hükmetti. Polisin tutukluluk itirazının hukuki gerekçeye dayanmadığı belirtildi, diğer 2 aktivist daha önce serbest bırakılmıştı.

İsrail mahkemesi, 27 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine "yabancı müdahale" edildiği iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan son aktivisti de şartsız serbest bıraktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Bi'r Seba (Beerşeva) Sulh Mahkemesi, seçimlerde Birleşik Arap Listesi lehine rüşvet vermekle suçlanarak gözaltına alınan Filistin asıllı İsrail vatandaşı İbrahim el-Karibi'nin salıverilmesine hükmetti.

Kararda, polisin tutukluluğun devamına yönelik itirazının herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadığı vurgulandı.

İsrail polisi, 27 Ekim'deki seçim günü Filistin asıllı 3 aktivisti gözaltına almış ve mahkeme kararı olmaksızın evlerinde arama gerçekleştirmişti.

Gözaltıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, söz konusu kişileri "seçimleri çalma girişiminde bulunmakla" suçlayan propaganda içerikleri yayımlamıştı.

Gözaltına alınan diğer 2 aktivist ise daha önce serbest bırakılmıştı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail mahkemesi seçim soruşturmasında son aktivisti şartsız serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android