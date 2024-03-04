İsrail Maliye Bakanı, ABD'nin İsrail hükümetini bölmeye çalıştığını iddia etti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Washington yönetiminin, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı, ABD'ye davet ederek hükümeti bölmeye çalıştığını iddia etti.
Smotrich yaptığı yazılı açıklamada, Gantz'ın tek başına ABD'ye gittiğini ve bu ziyaretin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı olmadan gerçekleştiğini belirtti.
"ABD'nin, Gazze'deki savaşı durdurmaya ve Filistin devletini tanımaya çalıştığını herkes biliyor." ifadesinin kullanan Smotrich, Gantz'ın "zayıf halka" olduğunu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı evinde kabul ettiğini ve Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini pek çok kez dile getirdiğini ifade etti.
"ABD, Gantz vasıtasıyla İsrail hükümetini ve toplumunu bölmeye çalışıyor." suçlamasında bulunan Smotrich, Gantz'ın, Joe Biden yönetimi yararına çalıştığını ve onların (ABD) bir Filistin devleti kurma planını desteklediğini kaydetti.
Smotrich, Gantz'ı, İsrail hükümeti ile Meclisinin, Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararını ABD topraklarında açıkça dile getirmeye çağırdı.
İsrail basınında 2 Mart'ta çıkan haberlerde, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın, daha önce Başbakan Netanyahu ile koordine edilmeyen bir ziyaret için pazar günü Washington'a gitmeye hazırlandığı duyurulmuştu.
İsrail devlet televizyonu (KAN) ise 3 Mart'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliğine, "ABD'ye ziyaret planlayan Gantz'a yardımcı olunmaması talimatının verildiği" öne sürülmüştü.
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