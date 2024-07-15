İsrail Maliye Bakanı, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasına Karşı - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasına Karşı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv ile Hamas arasında olası bir mutabakatta Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirtti. Smotrich, bu konuda kırmızı çizgi çizilmesi gerektiğini savundu ve siyasi kariyerinin sonunu getirse de Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı çıkacağını kaydetti. İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinli esir bulunurken, Gazze'deki İsrailli esirlerin sayısı 120 olarak belirtiliyor.

15.07.2024 14:11
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv ile Hamas arasında olası mutabakatta Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirtti.

"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Smotrich, olası mutabakatta İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "korkunç bir olay" olduğunu iddia etti.

Herhangi bir mutabakatta Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı çıkacağını söyleyen aşırı sağcı Bakan, bu konuda "kırmızı çizgi çizilmesi gerektiğini" savundu.

İsrail ile Hamas arasında 2011'de İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı 1027 Filistinlinin serbest bırakıldığı esir takasına atıfta bulunan Smotrich, "siyasi kariyerinin sonunu getirse de" yeni bir mutabakatta Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı çıkacağını kaydetti.

İsrail hapishanelerinde en az 9 bin 500 Filistinli esir bulunuyor. Gazze'deki İsrailli esirlerin sayısı ise 120 olarak belirtiliyor.

Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası için dolaylı müzakereler sürerken masadan henüz net bir sonuç alınabilmiş değil.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasına Karşı - Son Dakika

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