İsrail Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin adaylığını 31'e karşı 4 oyla iptal etti - Son Dakika
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İsrail Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin adaylığını 31'e karşı 4 oyla iptal etti

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İsrail Merkez Seçim Komitesi, Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade'nin 27 Ekim'deki seçimlerde milletvekili adaylığını 31'e karşı 4 oyla geçersiz saydı. Komisyon başkanının da lehte oy kullandığı karara Ebu Şehade tepki gösterdi; son sözü İsrail Yüksek Mahkemesi söyleyecek.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balad Partisi'nin lideri Sami Ebu Şehade'nin 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde milletvekili adaylığının geçersiz sayılması kararı aldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Merkez Seçim Komitesi, Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in ardından Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin bir diğer adayı Ebu Şehade'nin de seçimlere katılmasını engelledi.

Seçimlere katılacak aday listelerini ve bazı isimlerin adaylıklarının engellenme taleplerini görüşmek üzere Noam Solberg başkanlığında toplanan komitede, olağandışı bir şekilde, komisyon başkanı da Ebu Şehade'nin adaylığını geçersiz sayma kararı lehinde oy kullandı.

Komite'nin 31 üyesi Ebu Şehade'nin adaylığının geçersiz sayılması yönünde oy kullanırken sadece 4 üye hayır oyu kullandı.

Ebu Şehade, "Beni susturmaya ve kamuoyundan uzaklaştırmaya yönelik bu gayrimeşru girişim, tutumumu değiştirmeyecek." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılıp katılamayacağı konusunda son kararı İsrail Yüksek Mahkemesi verecek.

???????İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla 7 Ekim'i desteklediğini ileri sürerek Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün talebine başta Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olmak üzere muhalefetten de destek gelmişti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, kısa bir süre önce Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in adaylığını da engelleme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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