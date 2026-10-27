İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud'un oy verme süresini uzatma talebini reddetti - Son Dakika
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İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud'un oy verme süresini uzatma talebini reddetti

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İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud ve Yahudi Gücü'nün yerel saatle 22.00'de sona erecek oy verme süresinin uzatılması talebini reddetti. Komite, yüksek katılım nedeniyle süre uzatımına gerek olmadığını, sandığa kapanışa kadar gelen her seçmenin oy verebileceğini açıkladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek oy kullanma süresinin uzatılması talebini reddetti.

Komiteden yapılan açıklamada, konunun üyeler tarafından tartışıldığı ve sürenin uzatılması için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm kesimlerde görülen yüksek seçmen katılımı, halkın demokratik sürece yüksek düzeyde dahil olduğunu göstermektedir ve bu koşullar altında oy kullanma saatlerinin uzatılmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verildi.

Komite, sandıkların kapanış saatine kadar oy kullanma merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, yüksek katılımla devam eden genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuş, Merkez Seçim Komitesi başvurunun değerlendirileceğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA
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