İsrail Miras Bakanı Gazzelilerle Alay Etti

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden olan Gazzelilerle alay etti.

İsrail'de televizyon kanalına konuşan Eliyahu, bir sunucunun, "Gazze nüfusunun nakledilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini destekleyip desteklemediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Eliyahu, "Bahsettiğimizin kesinlikle (Gazzelilerin) nakledilmesi olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz konutlarını iyileştirmek isteyen Gazzelilerden bahsediyoruz." demesi üzerine sunucular bakanın cevabına gülerek tepki verdi.

Aslında önerdiklerinin bu koşullarda yaşamak istemeyen Gazzeliler için "gönüllü göç" olduğunu dile getiren Eliyahu, "nakledilmenin" kesinlikle uygulanması gerektiğini savundu.