İsrail, muhtemel saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika
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İsrail, muhtemel saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti

İsrail Sağlık Bakanlığı, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından muhtemel saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti. Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso, hastane müdürleri ve sağlık sistemi yöneticileriyle durum değerlendirmesi için bir dizi görüşme yaptı. İlgili tarafların siber güvenlik, sağlık iş gücü, acil durum stokları, alarm seviyesinin yükseltilmesi ve acil durum hazırlıklarına ilişkin planları Bakan Buso'ya sundu. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini bildirmişti. İsrail'in İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendirdiği ve tüm sahasında 'yüksek alarm seviyesinde' olduğu belirtilmişti.

01.08.2024 19:07
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İsrail Sağlık Bakanlığı, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından muhtemel saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun, hastane müdürleri ve sağlık sistemi yöneticileriyle durum değerlendirmesi için bir dizi görüşme yaptığı belirtildi.

İlgili tarafların siber güvenlik, sağlık iş gücü, acil durum stokları, alarm seviyesinin yükseltilmesi ve acil durum hazırlıklarına ilişkin planları Bakan Buso'ya sunduğu aktarıldı.

İsrailli Bakan'ın tam hazırlıklı olunması, iş gücü ve tıbbi malzeme stokunun hazır edilmesi talimatı verdiği, Sağlık Bakanlığının da sağlık kurumları, hastane yöneticileri ve kurtarma birimleriyle her türlü senaryo karşısında uygun ve yüksek kalitede tıbbi müdahale için temas halinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun, "Sağlık sistemi, 7 Ekim'den bu yana acil durum rutinine göre çalışıyor, güvenlik uyarısı durumunda anında değişime hazırdır." şeklindeki ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İsrail'in İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtilmişti.

Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarılmıştı.

Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, muhtemel saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika

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