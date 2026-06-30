İsrail, Nablus'taki Tadamun Derneği'ni Kapatıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde Tadamun (Dayanışma) Derneği'ni kapattı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde askeri araçlar eşliğinde Nablus'taki Tadamun Derneği'ne baskın düzenledi.

Dernek binasını basan askerler, içerideki masalara, cihazlara ve yardım malzemelerine el koydu.

Bina kapısını mühürleyen İsrail askerleri, kapıya derneğin "teröre destek verdiği" iddiasıyla kapatıldığını içeren bir askeri emir astı.

Nablus Valisi Gassan Daglas, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci güçlerin (İsrail), ihtiyaç sahipleri ve yetimlere hizmet sunan hayır kurumlarını hedef alan politikası başarısız olacaktır." dedi.

Tadamun Derneği'nin muhtaç ailelere destek olma konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Daglas, kapatma kararının Filistinlilere yardım ulaştırılmasını engelleyemeyeceğini söyledi.

Daglas, derneğin hedef alınmasını "Filistinlilerin direnişini hedef alan sistematik bir politikanın" parçası olduğunu ifade etti.

Nablus'taki Tıbbi Yardım Derneği Müdürü Gassan Hamdan ise derneğin kapatılmasının "türünün ilk örneği olmadığını, aksine Filistin toplumuna hizmet sunan kurumlara yönelik İsrail'in sistematik politikasının bir parçası olduğunu" dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.