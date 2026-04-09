İsrail, Naim Kasım'ın Yeğenini Öldürdüğünü İddia Etti
İsrail, Naim Kasım'ın Yeğenini Öldürdüğünü İddia Etti

09.04.2026 11:48
IDF, Beyrut'ta Hizbullah liderinin yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin dün Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

IDF sözcülerinden Avichay Adraee, İsrail ordusunun Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni olan Ali Yusuf Harşi'yi öldürdüğünü ileri sürdü.

Sözcü, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir dizi altyapının hedef alındığını belirtti. Adraee, Hizbullah mensuplarının Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine silah, roket mühimmatı ile fırlatma platformlarının taşındığı iki ana geçiş noktasının hedef aldığını ayrıca yaklaşık 10 silah deposu, fırlatma rampası ve komuta merkezinin de vurulduğuru öne sürdü.

Kaynak: ANKA

