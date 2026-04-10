İsrail Nebatiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

10.04.2026 19:04
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına düzenlediği saldırılarda 13 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nebatiye kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, kentin çoğu mahallesini ve caddesini şiddetli şekilde bombaladı.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğuna dikkati çekildi.

Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

-Lübnan Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarını kınadı.

Avn, devlet kurumlarının ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının Lübnan'ı, topraklarını ve egemenliğini koruma hakkından vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Avn, İsrail'in sürdürdüğü saldırıları durdurmak için sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Avn, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:38:36. #.0.5#
