İsrail, Nebatiye'ye Kara Saldırısı Hazırlığında

Seyfi Kaya:

ya bu ne biçim iş işte insan bunu izleyince çok kafası karışıyo aslında savaş bitmeli ama bir taraftan da anlaşmalar imzalanıyo diğer taraftan saldırılar devam ediyo bu nasıl çözülecek kim biliyor bence insanlar barışa layık bunu söylemek lazım