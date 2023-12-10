İsrail Obüsleri ve Askeri Hareketlilik Gazze\'de Görüntülendi

AA ekibi Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail obüslerini ve çevredeki askeri hareketliliği görüntüledi.

İsrail'in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya yaklaşık on kadar obüsün konuşlandığı ve aralıklarla Gazze'ye atış yaptıkları görüldü.

Bir grup sivil kıyafetli kişilerin dizili olan obüs mermilerinin üzerine yazılar yazdığı gözlemlendi.

AA muhabirine konuşan, gruptan ismini vermek istemeyen bir kişi, ABD'den İsrail'i ziyarete gelen bir Yahudi olduğunu ve mermilerden birinin üzerine ABD'deki memleketinin adını yazdığını söyledi.

Aynı kişi gruptaki arkadaşlarından bazılarının mermilerin üzerine "saygılarımızla" ifadesini yazdığını, bazılarının ise kendisi gibi ABD'deki memleketlerinin ismini yazdığını belirtti.

Gazze'den dumanlar yükseliyor

Öte yandan İsrail ordusunun sınırın farklı noktalarından apaçi helikopterleri ve savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ettiği görüldü.

Gazze'nin Şucaiye ve Cibaliye bölgelerinden dumanlar yükseldi.

İsrail askerlerinin de Gazze sınırı boyunca zırhlı araçlarla ve ciplerle hareket halinde olduğu gözlemlendi.

Bazı noktalarda askerlerin gözetleme İHA'ları uçurduğu da görüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.