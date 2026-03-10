İsrail Ordu'stan Lübnan'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
İsrail Ordu'stan Lübnan'a Saldırı Uyarısı

10.03.2026 11:07
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur ve Sayda kentlerindeki binalar için tahliye uyarısı yaptı.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerinde iki bina için tahliye uyarısı ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sur ve Sayda kentlerinde bazı binaların işaretlendiği iki harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa süre sonra işaretlenen bölgelere saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara buraları terk etmeleri ve en az 300 metre uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordu'stan Lübnan'a Saldırı Uyarısı
