İsrail ordusu, ülkenin orta kesimleri ve Tel Aviv bölgesi sakinlerine sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Atılan füzenin havada imha edildiği aktarılırken, Tel Aviv bölgesi sakinleri için bir dizi uyarı yapıldı.
Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordu'sundan Tel Aviv'e Sığınak Uyarısı - Son Dakika
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