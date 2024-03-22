İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü

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RAMALLAH, 22 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusunun Perşembe günü Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 Filistinli öldürüldü.

Filistin Kızılay Derneği ve güvenlik kaynaklarına göre, 6 Filistinliden 4'ü İsrail ordusunun Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Filistinlilerden 2'si İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu, diğer 2'si ise bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen bombardımanda öldürüldü.

İsrail medyası, insansız hava aracı saldırısına uğrayan 2 Filistinlinin mülteci kampındaki bir askeri operasyon sırasında İsrail araçlarına ateş açarak orduya tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Filistin Haber Ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, askeri buldozerlerin eşlik ettiği kalabalık İsrail birlikleri Perşembe günü erken saatlerde Tulkerim kentine ve mülteci kampına baskın düzenleyerek sıkı bir kuşatma yaptı.

El Bireh kenti yakınlarındaki El Amari Mülteci Kampı'nda ve Beytüllahim kentinin güneyindeki bir İsrail yerleşimi yakınlarında aynı gün meydana gelen iki ayrı olayda ise 19 yaşındaki Mohammad Salhiya ve 63 yaşındaki Sameh Zaytoun İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

İsrail ordusundan söz konusu iki olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin istatistiklerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 450 Filistinliyi öldürdü.