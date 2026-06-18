İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

18.06.2026 11:44
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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına alırken, eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği son baskınlarda, 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin farklı mahallelerine baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan ve Filistinlilerin eşyalarını tahrip eden İsrail güçleri 4 kişiyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesi ile Cuyus köyüne düzenlediği baskında ses bombası kullandı.

Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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