İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

06.07.2025 11:28
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Şafak vakti Batı Şeria'daki baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde şafak vakti düzenlediği baskınlarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde, İsrail askerlerinin El-Hader kasabasında evlere attığı göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu birçok Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Haberde, İsrail ordusunun El-Hader beldesinde Hasan ve Mahmud Ahmed Salah kardeşleri, Beytüllahim'in doğusundaki Eş-Şevavra beldesinden ise Yazan Ahmed Süleyman Dhuib isimli genci gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil'in kuzeyindeki Sair beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında Amir Maher El-Heşlemun adlı genci gözaltına aldığı, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki El-Mezra el-Garbiye beldesinde üç genci evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus'un kuzeyindeki Madama beldesindeki Ekrem Nassar'ın evine, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik'te ise Muhammed Nidal Hatatbe'nin evine baskın düzenleyerek her iki genci gözaltına aldı.

Aynı kaynaklara göre, İsrail güçleri Tulkerim'in Zennaba semtinde Mahmud ve Ahmed Ferecullah kardeşleri darp ettikten sonra, komşu Şuveyka beldesinde Muaviye en-Neccar'ı da gözaltına aldı.

Filistinli yetkililere göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te şiddeti artırdığı, bu baskıların Gazze'deki imha savaşıyla eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi. Bu süreçte en az 989 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de yürüttüğü soykırım, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemlerle soykırım suçları işlemekle suçlanıyor. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıların durdurulması yönündeki çağrı ve kararlarını da göz ardı ediyor.

Söz konusu savaşta çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 10 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Gazze'de baş gösteren kıtlık ise, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu birçok insanın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika

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