İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

28.06.2026 11:37
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İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın yaparak 17 kişiyi gözaltına aldı, bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kalkilya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullandı. Açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde aralarında gazeteci Enes Havvari'nin de bulunduğu 13 Filistinliyi, güneydeki Beytüllahim kentine bağlı Beyt Sahur'da 2 kişiyi, Kalkilya'da ise 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenlediği, bazı gençleri alıkoyarak sorguladığı, çok sayıda evde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, baskınlar sırasında evlerdeki eşyalara ve bir Filistinliye ait araca zarar verildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika

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