İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü.
Sabit Sabit Devlet Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan bir kişinin acil servise getirildiğini ve ardından da hayatını kaybettiğini söyledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, bir evi kuşattı. Baskına karşı koyan onlarca Filistinliyle İsrail askerleri arasında arbede yaşanırken, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulan Said Ebu Aleviye isimli Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 459'a yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Ferhat Türkoğlu ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vakıf İş Hanı'nda düzenlenen 'Paylaştıkça bereketlenen' iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrasında ise çocuklara oyuncak ve şeker dağıtıldı.
Aydın Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazanan hafızlara düzenlenen iftar programıyla belgeleri verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, iftar programında öğrencilere hitap ederek başarılarını kutladı ve hafızları yetiştiren aileleri ve hocaları tebrik etti. İftar programına katılan misafirlere önümüzdeki günlerde düzenlenecek icazet merasimine davet edildiği de duyuruldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başına geldiği dönemde dış sahada 21 puan toplarken, iç sahada ise 19 puan aldı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Trezeguet ise dış sahada attığı 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.
Eskişehir Valiliği tarafından Reşadiye Camii için özel olarak yayınlanan tanıtım videosu, Kadir Gecesi'nde dron ile havadan çekilen görüntülerle beğeni topladı. Osmanlı Cihan Devleti'nin 35. Padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından 1916 yılında yaptırılan camiinin güzelliklerinin derlendiği video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?