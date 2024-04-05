İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü.

Sabit Sabit Devlet Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan bir kişinin acil servise getirildiğini ve ardından da hayatını kaybettiğini söyledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, bir evi kuşattı. Baskına karşı koyan onlarca Filistinliyle İsrail askerleri arasında arbede yaşanırken, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulan Said Ebu Aleviye isimli Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 459'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.