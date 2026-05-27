İsrail Ordusu Batı Şeria\'da Çocukları Yaraladı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılar sonucu Filistinli 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskında plastik mermiyle yaralanan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistinli yerel aktivistlerden Usame Mahamira, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli radikal yerleşimcilerin El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdıklarını belirtti.

İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistinli sivillere saldırdıkları gibi İsrail ordusunun da ses bombasıyla Filistinlilere müdahale ettiğini vurgulayan Mahamira, İsraillilerin bahsi geçen saldırılarında Muhammed Aziz el-Hazaleyn isimli 16 yaşındaki Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Filistinli yerel yetkililer ayrıca, İsrailli radikal grupların Nablus kentinde de saldırılar düzenledikleri ve Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe vermeye çalıştıkları bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.