İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı

El Hali'de İsrail güçleri, Filistinli bir vatandaşın evini yıkarak baskın düzenledi.

12.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil'in kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'na buldozerler ve askeri araçlarla baskın düzenledi.

Filistinli Adi Cevabıra'nın yaklaşık 150 metrekarelik evi İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Tanıklar ayrıca kampta 50 Filistinlinin gözaltına alındığını, açık alanda soruşturmaya tabi tutulduğunu daha sonra da serbest bırakıldığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ve 4'ü boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen, onlarca baskın ve yıkım saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail makamları, Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.