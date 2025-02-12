İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı

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EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil'in kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'na buldozerler ve askeri araçlarla baskın düzenledi.

Filistinli Adi Cevabıra'nın yaklaşık 150 metrekarelik evi İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Tanıklar ayrıca kampta 50 Filistinlinin gözaltına alındığını, açık alanda soruşturmaya tabi tutulduğunu daha sonra da serbest bırakıldığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ve 4'ü boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen, onlarca baskın ve yıkım saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail makamları, Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.