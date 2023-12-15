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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı roketle vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı roketle vurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir aracı roketle hedef aldı. Araca atılan iki roketten biri isabet etmezken, araçtakiler kaçmayı başardı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları artmaya devam ediyor.

İsrail ordusu Batı Şeria\'da Filistinlilere ait aracı roketle vurdu
15.12.2023 - 10:09,
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı roketle vurdu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait keşif uçağının Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir aracı roketle hedef aldığını söyledi.

Keşif uçağından araca iki roket atıldığı, ilk roketin ıskalamasının ardından aracın içindekilerin ikinci roket isabet etmeden kaçtıkları aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Balata Mülteci Kampı'ndaki Amman Caddesi'nde içinde 3 gencin bulunduğu Filistinlilere ait bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı roketle vurdu - Son Dakika
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