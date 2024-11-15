İsrail Ordusu Beyrut'u Vurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu Beyrut'u Vurdu

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde bir bina yıkarak saldırılarına devam ediyor.

15.11.2024 23:17
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- İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı

BEYRUT - İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği şiddetli saldırılarda bir bina yıkıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Burj al-Barajneh, Hadath, Haret Hreik ve Tayuneh'i vurdu. Tayuneh'te vurulan bir bina yıkıldı. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansırken, can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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