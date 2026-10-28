İsrail ordusu Beytüllahim'de Ribah ailesine ait 3 katlı binayı yıktı, 12 kişi barınıyordu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı daha yıktı, bir araziyi ise buldozerlerle tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan aktivist İbrahim Avadullah, İsrail askerlerinin Beytüllahim'in El-Velece köyüne baskın düzenlediğini bildirdi.

İsrail askerlerinin Ribah ailesine ait 3 katlı binayı yıktığını belirten Avadullah, yıkılan binada 5 aileden 12 kişinin barındığını aktardı.

Avadullah, köydeki yıkım ve tahribatı sürdüren İsrail ordusunun buldozerlerle bir Filistinlinin arazisini tahrip ettiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin arazideki zeytin ve badem ağaçlarından oluşan 50'den fazla meyve ağacını söktüğünü belirten Avadullah, 35 metre uzunluğundaki istinat duvarının, merdivenlerin ve su depolarının da yıkılarak kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.