İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 askerini kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde çıkan çatışmalarda 2 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi. Givati Tugayı'ndan Nachman Meir Haim Vakanin ve Noam Batan'ın öldüğü açıklandı. Toplamda 282 İsrail askeri öldürüldü.

19.05.2024 10:11
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati ??Tugayı'nda görevli Nachman Meir Haim Vakanin (20) ile Noam Batan'ın (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada Givati ??Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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