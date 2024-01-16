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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda görev yapan Çavuş Nitzan Schessler'in öldürüldüğünü açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yapılan saldırılarda 523 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde bir askerin öldürüldüğünü duyurdu
16.01.2024 - 09:27,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 55. Tugay 7155. Tabur'da görev yapan Çavuş Nitzan Schessler'in (21) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 189'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 523 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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