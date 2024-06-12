İsrail ordusu Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü

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RAMALLAH, 12 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin kuzeybatısında bulunan Kefr Dan köyünde İsrail ordusunun 6 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail özel kuvvetleri köye gizlice girerek bir evi kordon altına alırken, köye ordu takviye birlikleri konuşlandırıldı ve çatışmalar çıktı.

WAFA, askerlerin evin içindeki bir gence hoparlörle seslenerek teslim olmasını istediğini ve omuzdan ateşlenen füzelerle eve ateş açtığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Salı günü yaptığı açıklamada, Cenin bölgesinde silahlı 4 "teröristi" etkisiz hale getirdiğini ve "teröristlere" ait 4 silahın yerini tespit ettiğini belirtti.