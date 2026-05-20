İsrail Ordusu En Yüksek Alarmda

20.05.2026 19:12
İsrail, İran'a olası saldırılara karşı en yüksek alarm durumunda ve hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun "en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu" açıkladı.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Zamir'in İsrail ordusunun tümen komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Burada yaptığı konuşmada İran ve bölgedeki vekil güçlerini düzenledikleri saldırılarla zayıflattıklarını ileri süren Zamir, "Şu an ordumuz en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklıdır." ifadesini kullandı.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İran'a ilişkin "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründüğü öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ile ABD ordularının, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını iddia etmişti.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası da basına yansımıştı.

Kaynak: AA

