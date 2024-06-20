İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı.

20.06.2024 11:54
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakılan Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine, hastaneye ulaşan Filistinlilerin zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin görüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu daha önce de Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakmış, serbest kalan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını söylemişti.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika

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